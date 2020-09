Xiaomi Mi 10 Ultra è stato presentato ufficialmente lo scorso mese come top di gamma dell’azienda per la seconda metà dell’anno, ma un video apparso in rete nelle scorse ore potrebbe alludere ad una versione alternativa.

Su Twitter è stato pubblicato un video che mostra un dispositivo perfettamente identico a Xiaomi Mi 10 Ultra nella parte posteriore, con un dettaglio differente nella parte frontale: la fotocamera non è infatti inserita in un foro ma è integrata nel display stesso.

Xiaomi Under display Camera Phone, Rear Panel is same like Mi 10 Ultra, so it can be launching till Oct-Nov

Xiaomi ha già presentato la terza generazione di fotocamere sotto al display, annunciandone anche ufficialmente la produzione, quindi una nuova variante del top di gamma potrebbe arrivare verso ottobre o novembre.

Il video però potrebbe anche trarre in inganno e mostrare semplicemente un prototipo di smartphone con fotocamera integrata nel display: per comodità Xiaomi potrebbe aver usato proprio un Xiaomi Mi 10 Ultra per testare questa nuova tecnologia, che potrebbe fare il suo debutto in un dispositivo differente nei prossimi mesi.

Xiaomi non ha rilasciato commenti al riguardo, ma se questa variante dello smartphone è davvero in procinto di arrivare sul mercato, non dovremmo attendere molto per ricevere nuove informazioni.