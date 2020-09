Nuova rimodulazione in vista per alcuni clienti WINDTRE, che da qualche giorno stanno ricevendo un SMS informativo in merito a un nuovo piano tariffario. La rimodulazione, di questo si tratta, sarà attiva dal 23 settembre per gli ex clienti Wind e dal 5 ottobre per gli ex clienti Tre.

In particolare sembra che siano interessati i possessori di SIM sulle quali non sono attive opzioni mensili a pagamento, e che utilizzano quindi le SIM a consumo. Il nuovo piano si chiama BASIC NEW e prevede un costo fisso mensile di 4 euro, con tariffazione al secondo (29 centesimi al minuto) per le chiamate e un costo per ogni SMS di 29 centesimi.

In sostanza il canone mette a disposizione dell’utente un bonus di 4 euro di traffico da utilizzare a consumo, che non potrà però essere riaccreditato in caso di mancato utilizzo. Il traffico Internet invece ha un costo giornaliero, solamente se utilizzato, di 0,99 euro con 1 GB di traffico utilizzabile.

Come sempre gli utenti interessati dalla rimodulazione avranno la possibilità di recedere dal servizio WINDTRE senza alcun costo aggiuntivo, disdicendo l’impegno o più semplicemente cambiando operatore.

Sembra inoltre che negli ultimi giorni sia più difficile, per alcuni clienti, cambiare il piano base verso WINDTRE BASIC o EASY. Al riguardo il servizio clienti della compagnia non è in grado di fornire una risposta chiara: in alcuni casi sembra che si tratti di un semplice problema tecnico, in altri casi viene citata una comunicazione interna che spiega come sia ora impossibile il cambio piano. Sul sito web inoltre non è presente alcuna informazione ufficiale in merito.