Wiko torna nuovamente ad aggredire la fascia entry level dei dispositivi Android presentando gli smartphone Wiko View5 e Wiko View5 Plus.

Specifiche Wiko View5 e Wiko View5 Plus

Wiko View5 e Wiko View5 Plus sono due gemelli separati alla nascita, ed infatti le differenze fra i due terminali risultano essere praticamente nulle dal punto di vista del design. Entrambi sfoggiano un display Full O con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra e cornici piuttosto ottimizzate, mentre sul retro è bene visibile un comparto fotografico quadruplo piuttosto vistoso ed il sensore per le impronte digitali.

Il display è per entrambi a risoluzione HD+ da 6,55 pollici da 1600 x 720 pixel, mentre cambia il processore, la quantità di RAM e lo storage disponibile. Wiko View5 si basa sul processore MediaTek Helio A25 con 3 GB di RAM e 64 GB di storage; Wiko View5 Plus monta invece il processore MediaTek Helio P35 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, per entrambi espandibili tramite micro SD.

Molto generosa la batteria da 5000 mAh su entrambi gli smartphone, così come la presenza di Android 10 e la connettività Wi-Fi b/g/n con Bluetooth 4.2 e supporto dual SIM.

Scheda tecnica Wiko View5

Display IPS da 6,55″ con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio A25 con GPU PowerVR GE8320;

3 GB di RAM con 64 GB di storage espandibile con micro SD;

connettività dual SIM (nano SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

fotocamera posteriore da 48 + 8 + 5 + 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

dimensioni: 165.95 x 76.84 x 9.3 mm;

peso: 201 grammi;

batteria da 5000 mAh;

Android 10.

Scheda tecnica Wiko View5 Plus

Display IPS da 6,55″ con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio P35;

4 GB di RAM con 128 GB di storage espandibile con micro SD;

connettività dual SIM (nano SIM), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

fotocamera posteriore da 48 + 8 + 5 + 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

dimensioni: 165.95 x 76.84 x 9.3 mm;

peso: 201 grammi;

batteria da 5000 mAh;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Wiko View5 e Wiko View5 Plus

Wiko View5 è disponibile nelle colorazioni Midnight Blue, Peach Gold e Pine Green a 169,99 euro, mentre Wiko View5 Plus è disponibile nelle colorazioni Aurora Blue e Iceland Silver a 199,99 euro. Entrambi gli smartphone sono acquistabili dal mese di settembre.