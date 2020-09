Mentre il suo destino è ancora incerto, appeso alle decisioni che prenderà il governo USA, Huawei continua a sfornare nuovi smartphone sul mercato interno. I più recenti sono Huawei Enjoy 20 5G e il fratello maggiore Huawei Enjoy 20 Plus 5G. Nonostante il nome simile sono parecchie le differenze, anche a livello di design. Ecco dunque tutti i dettagli sui nuovi smartphone Huawei.

Caratteristiche tecniche di Huawei Enjoy 20 5G

Partiamo dunque dal modello base, che può contare su uno schermo HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,6 pollici, con notch a goccia nella parte superiore per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca, che nella versione normale non è protetta da vetro su entrambi i lati, troviamo un chipset MediaTek Dimensity 720 a 7 nanometri, con CPU octa core a 2 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC3.

Ad affiancare il chipset troviamo 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 512 GB. Ottima la connettività, con 5G (SA/MSA), dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, GPS, presa da 3,5 mm e radio FM.

Ottima anche la batteria, con una capacità di 5.000 mAh, penalizzata però da una ricarica a soli 10 watt. Il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione/sblocco, collocato sul lato destro del frame.

Discreto il comparto fotografico: frontalmente trova posto un sensore da 8 megapixel (f/2.0) mentre nella parte posteriore, racchiusi in un modulo quadrato, sono collocati un sensore da 13 megapixel (f/1.8), un sensore con lente ultra grandangolare da 5 megapixel(f/2.2) e un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) con distanza minima di messa a fuoco di 4 centimetri.

È infine presente uno slot ibrido per due nanoSIM, con il secondo slot in condivisione con lo slot microSD.

Caratteristiche tecniche di Huawei Enjoy 20 Plus 5G

Decisamente migliore, rispetto alla versione normale, la scheda tecnica di Huawei Enjoy 20 Plus 5G, che parte da uno schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,63 pollici, senza alcuna interruzione per la fotocamera frontale e con frequenza di refresh a 90 Hz.

Sotto alla scocca, protetta da vetro su entrambi i lati, troviamo un MediaTek Dimensity 720 con CPU octa core a 2 GHZ e GPI Mali-G57 MC3, affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, espandibile con NMcard fino a 256 GB.

Buono il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore (racchiusa in un elemento circolare) in cui spicca un sensore da 48 megapixel (f/1.8), affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.4) e macro da 2 megapixel (f/2.4). La fotocamera frontale, di tipo pop-up, utilizza un sensore da 8 megapixel (f/2.0).

Ricca la connettività, con 5G (SA/NSA), dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, presa da 3,5 mm e radio FM. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica rapida a 40 watt. È presente un lettore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione sblocco sul lato destro del frame.

Design di Huawei Enjoy 20/20 Plus 5G

Huawei Enjoy 20 5G misura 165,2 x 76 x 9,2 mm, con un peso di 188 grammi, grazie anche all’assenza del vetro posteriore che contiene il peso. Il design è decisamente anonimo, con il notch a goccia nella parte frontale, e una cornice inferiore particolarmente ridotta, e un elemento quadrato posto in alto a sinistra nella parte posteriore.

Difficile dunque riconoscerlo al primo sguardo, vista l’assenza di elementi peculiari che possano distinguerlo dal resto degli smartphone di questa fascia di prezzo.

Diverso il discorso per Huawei Enjoy 20 Plus 5G, nel quale spicca l’assenza di qualsivoglia foro nella arte frontale, con la cornice inferiore ridotta ai minimi termini e le altre cornici davvero sottili. Ben curata anche la parte posteriore, con un elemento circolare messo in risalto da un ulteriore lavorazione, già vista su altri modelli del produttore cinese e decisamente particolare.

Le dimensioni, pur con uno schermo leggermente più grande della versione standard, sono più contenute: 163,5 x 76,5 x 8,95 mm, con un peso di 197 grammi che si fa indubbiamente sentire. Comodo il lettore di impronte digitali sul lato destro, in corrispondenza del tasto di accensione/sblocco.

Software di Huawei Enjoy 20/20 Plus 5G

Il software è ovviamente Android 10, sul quale girà l’interfaccia personalizzata EMUI 10.1 prova ovviamente dei servizi Google, egregiamente sostituiti dagli HMS, i servizi proprietari di Huawei che sono cresciuti molto rapidamente dal loro debutto.

Dal punto di vista software sono presenti le ormai immancabili ottimizzazioni alla fotocamera, grazie all’intelligenza artificiale, e quelle pensate per velocizzare l’avvio delle app e per ottimizzare i consumi.

Prezzi e disponibilità di Huawei Enjoy 20/20 Plus 5G

Huawei Enjoy 20 5G sarà in vendita in Cina a partire dal 10 settembre al prezzo di 1.699 yuan (circa 216 euro) per la versione 4-128 GB e 1.899 yuan (circa 242 euro) per la versione 6-128 GB. Quattro le colorazioni a disposizione: Black, Gradient Blue, Forest Green e Pink.

Huawei Enjoy 20 Plus 5G sarà disponibile in Cina dal 10 settembre al prezzo di 2.299 yuan (circa 292 euro) nella versione 6-128 GB e 2.499 yuan (circa 318 euro) nella versione 8-128 GB. Quattro le colorazioni: Black, Gradient Blue, Forest Green e Pink.

Non ci sono al momento informazioni sulla disponibilità nei mercati internazionali, dove gli smartphone potrebbero arrivare con nomi diversi.