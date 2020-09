A quanto pare Samsung non sarà il solo produttore tra quelli più famosi a garantire ai propri device più importanti tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android: anche Sony, infatti, avrebbe deciso di optare per tale soluzione e Sony Xperia 1 II sarà uno dei primi modelli a beneficiare di questa novità.

Stando alle indiscrezioni che provengono dal Giappone, infatti, Sony Xperia 1 II dovrebbe poter ricevere tre aggiornamenti della versione del sistema operativo Android, il che significa che dovrebbe andare in pensione con a bordo Android 13.

Il presunto programma degli aggiornamenti di Sony

Purtroppo allo stato attuale non vi sono indicazioni sulla sequenza temporale esatta per nessuno di questi aggiornamenti ma sarebbe bello vedere l’ammiraglia del produttore nipponico riuscire a stare al passo con quella di Samsung.

Anche Sony Xperia 5 II dovrebbe arrivare fino ad Android 13 mentre i possessori di Xperia 1, Xperia 5 e Xperia 10 II dovrebbero accontentarsi di Android 11 (dopo il quale non riceveranno altri upgrade di sistema).

Dovrebbero fermarsi ad Android 10, invece, i vari Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia Ace, Xperia 8 e Xperia 8 Lite (per tali device non sarebbe in programma il rilascio nemmeno di Android 11).