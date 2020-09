Era un mercato rassegnato ai piccoli numeri quello dei tablet Android, che dalla pandemia di Covid-19 ha ricevuto una seconda giovinezza. Con buona parte delle persone costrette in casa per il lockdown è emersa l’importanza di PC e tablet, ed è per sfruttare la ripresa di un mercato da tempo stagnante che aziende come Samsung spingono sulle novità ora più che mai.

L’ultima in ordine temporale è Samsung Galaxy Tab A7 (2020) che adesso possiamo raccontarvi in ogni dettaglio.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Il tablet coreano è un prodotto di fascia media che in diversi aspetti ricorda Samsung Galaxy Tab S6 Lite, nonostante manchi la compatibilità con la S Pen: il display LCD ad esempio ha stessa diagonale – 10,4 pollici – e stessa risoluzione -1200 x 2000 pixel – , i quattro altoparlanti con il supporto a Dolby Atmos o ancora la finitura metallica sul retro.

Per il resto Samsung Galaxy Tab A7 (2020), come si intuisce dal nome, è un prodotto di fascia inferiore: la gestione è affidata al SoC Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa core da 2 GHz di frequenza massima affiancato da 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile grazie al supporto per le microSD fino a 1 TB aggiuntivi, mentre la batteria da 7.040 mAh è mancante della ricarica rapida.

Sul fronte della connettività Samsung Galaxy Tab A7 (2020) non tradisce: ci sono l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri e quello per la USB di tipo C, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e lo spazio per una SIM dati che consente di agganciare l’infrastruttura 4G e rimanere connessi anche in mobilità.

Il tablet coreano è dotato di due fotocamere, una posteriore da 8 megapixel ed una anteriore da 5. Insolita la scelta di privare Samsung Galaxy Tab A7 (2020) di un sistema di sblocco sicuro: c’è solamente il riconoscimento del volto in 2D, che sulla carta può essere ingannato facilmente, in aggiunta ai classici sistemi di Android con codici, sequenze e password di sblocco.

L’interfaccia utente è la Samsung One UI 2.5 basata su Android 10 e la speranza è che in futuro possa ricevere almeno un paio di aggiornamenti “di peso”. Samsung Galaxy Tab A7 (2020) misura 247,6 x 157,4 x 7 millimetri e pesa 476 grammi in variante solo Wi-Fi e 477 grammi con LTE.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Samsung Galaxy Tab A7 (2020) arriverà entro la fine del 2020 in tre colorazioni, dark grey, silver e gold. Ancora ignoti i prezzi dei quali vi daremo notizia non appena avremo novità. Nel frattempo fateci sapere nei commenti se il progetto di Samsung vi convince.