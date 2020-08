Il team di Xiaomi ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Watch, il quinto da quando lo scorso novembre ha lanciato tale device Wear OS.

Ogni aggiornamento ha portato con sé diverse funzionalità interessanti, migliorando l’esperienza complessiva e risolvendo i problemi che gli utenti hanno segnalato nel corso dei mesi e la stessa cosa avviene con tale ennesimo update.

Le novità dell’aggiornamento di Xiaomi Mi Watch

Tra le novità di questo update vi sono le piccole abitudini (con lo sviluppo di 16 azioni come bere acqua frequentemente, non stare alzati fino a tardi, fare colazione, leggere e chiamare i propri genitori anziani tramite appositi promemoria) e la possibilità di usare lo smartwatch come controllo remoto per scattare foto con un clic.

Tra le altre novità troviamo promemoria vocali e vibrazionali durante gli allenamenti (con informazioni in tempo reale sulle condizioni fisiche dell’utente), oltre 100 nuovi quadranti con cui personalizzare l’orologio, miglioramenti all’app Himalaya, l’introduzione di Tencent Translator (un software di traduzione di dialoghi vocali in tempo reale) e il miglioramento del supporto alla lingua inglese.

Non manca, infine, la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti. L’aggiornamento in questione è attualmente in fase di rilascio via OTA.