Realme X50 Pro 5G è l’attuale smartphone top di gamma della casa cinese, un brand che negli ultimi anni si sta conquistando fette di mercato e di appassionati grazie a un rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti davvero invidiabile, e a volte superiore a brand più blasonati come Xiaomi.

Lo smartphone in questione è disponibile in Italia all’incirca da maggio 2020, quando ne abbiamo fatto una recensione completa, ed è rimasto per mesi allo stesso medesimo prezzo di listino: 599,90 euro.

Realme X50 Pro 5G, un top di gamma a prezzo contenuto

Realme X50 Pro 5G è stato il primo smartphone a sdoganare il processore Qualcomm Snapdragon 865, l’ultimo nato nonché il migliore in circolazione, sotto i 600 Euro. Un primato non di poco conto se consideriamo che aziende come OnePlus e Xiaomi hanno comunicato di aver alzato i prezzi dei propri prodotti proprio a causa dell’adozione di questo processore.

Continuando lungo la scheda tecnica troviamo 8 GB di memoria RAM LPDDR5 e storage interno da 128 di tipo UFS 3.0, quattro sensori fotografici e un ampio display superAMOLED con fotocamera punch hole a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) da 6,44 pollici con refresh rate a 90 Hz. Non solo, è dotato di una batteria da 4200 mAh con tanto di ricarica rapida a 65 W.

Doppio sconto per Realme X50 Pro 5G

La notizia odierna è un doppio calo di prezzo del suddetto smartphone: Realme X50 Pro 5G nella variante 8/128 GB è infatti disponibile su eBay al prezzo di 560 Euro (invece di 599 Euro) ed in più, grazie al codice sconto PITAPAON, potrete portarvelo a casa alla cifra di 510 Euro, nonché il minimo storico mai visto per questo smartphone. Davvero allettante considerando che su Amazon è disponibile a 559,57 Euro.

Acquista Realme X50 Pro 5G a 510 Euro su eBay (sconto + coupon PITAPAON)