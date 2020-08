Tom Clancy’s Elite Squad è un gioco di strategia militare in cui vestirete i panni del comandante di una squadra di soldati d’élite formata dagli specialisti più abili e iconici dell’universo videoludico di Tom Clancy.

Il gameplay è incentrato sulle battaglie 5 contro 5 in tempo reale che si svolgeranno nei mitici campi di battaglia dei videogiochi di Tom Clancy come Brooklyn Bridge (The Division 1), Presidential Plane (Rainbow Six Siege), Death Angel Church (Ghost Recon Wildlands), Detention Facility (Splinter cell Blacklist).

Il vostro compito consisterà nel reclutare i soldati più letali come Sam Fisher, Nomad, Caveira, Megan, El Sueño e Walker e guidare la squadra d’élite nei combattimenti impartendo ordini strategici con tempismo perfetto per sconfiggere avversario.

Il gioco di strategia militare di Ubisoft offre la possibilità di addestrare, equipaggiare e potenziare il team con centinaia di armi e attrezzature e di formare squadre di eroi e criminali tratti da Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, EndWar e H.A.W.X.

Tom Clancy’s Elite Squad include la modalità campagna, che permette di rivivere tutti gli eventi che hanno reso l’UMBRA il nemico comune dei vostri eroi e criminali preferiti, e la possibilità di affrontare altre squadre in battaglie PvP nell’arena, con la facoltà di unire le forze con amici e altri giocatori per partecipare a guerre tra gilde.

Tom Clancy’s Elite Squad è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google.