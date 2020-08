Ad inizio luglio venivano presentati gli smartphone TCL 10 Plus e TCL 10 SE, due smartphone Android di fascia media pensati per andare ad ampliare la serie TCL 10. In queste ore l’azienda comunica che entrambi i dispositivi Android sono disponibili all’acquisto in Italia.

Medio gamma con display NXTVISION

I dispositivi ruotano attorno alla tecnologia proprietaria TCL NXTVISION pensata per garantire un’esperienza utente di livello per quanto riguarda la fruizione di immagini e video sui display. Aaron Zhang, Vice Presidente e General Manager of Global Sales & Marketing di TCL Communication, sottolinea come “I nuovi TCL 10 Plus e TCL 10 SE evidenziano chiaramente la nostra volontà di offrire un design elegante e sofisticato con una grafica migliorata, per un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti“.

TCL 10 Plus è caratterizzato da un display AMOLED curvo a risoluzione Full HD+ da 6,47 pollici con rapporto schermo/telaio del 93%. La componente fotografica fa riferimento a quattro fotocamere con sensore primario da 48 MP e sensore ultra grandangolare con angoli di visuale di 118°. La batteria è da 4500 mAh con funzione di ricarica rapida e carica inversa e sensore di sblocco integrato nel display.

TCL 10 SE, invece, monta un pannello leggermente più ampio da 6,52 pollici con rapporto schermo/telaio dell’89%. Posteriormente viene inserito un modulo fotografico triplo con sensore principale da 48 MP e sensore ultra grandangolare con angoli di visuale da 115°. La batteria di TCL 10 SE è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida e ricarica inversa, mentre il sensore per le impronte è spostato sul retro.

TCL 10 Plus è disponibile in Italia nelle colorazioni Moolight Blue e Starlight Silver al prezzo di 399 euro nella versione 6 + 256 GB; il modello TCL 10 SE è disponibile nelle colorazioni Polar Night e Icy Silver al prezzo di 229 euro.