Oltre che su smartphone e tablet, Android è un sistema operativo che è possibile trovare su smart TV, auto, smartwatch e dispositivi di varia natura e diverse dimensioni ed un nuovo progetto chiamato Android Generic mira a renderlo comune anche sui computer.

Il team che lavora a Bliss OS/BlissRoms (che si basa su Android-X86), progetto popolare tra gli appassionati di modding, ha messo a punto un toolkit che dovrebbe rivoluzionare il processo di porting di qualsiasi ROM personalizzata sulla piattaforma PC.

Android-Generic Project si basa su un concetto simile a quello di Project Treble: in pratica, ogni sviluppatore potrebbe sfruttarlo come base su cui adattare la propria ROM personalizzata.

A little sneak peek of @_DirtyUnicorns_‘s Android 10 offering running on PCs. Built using #AndroidGenericProject Feat. Taskbar & BoringdroidSystemUI for added Desktop flare. #AllROMsAreBlissful pic.twitter.com/jcjUce0f9G

— Jon West (@electrikjesus) August 23, 2020