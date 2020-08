Qual è l’esperienza di navigazione su rete 5G nei dodici principali mercati adesso, agli albori della tecnologia? A risponderci è Opensignal, società indipendente di analisi specializzata nella “quantificazione dell’esperienza della rete mobile” in giro per il mondo.

I dati registrati da Opensignal tra il 16 maggio ed il 14 agosto sono confluiti due grafici, uno sulla velocità di download media in 4G ed in 5G l’altro sulla copertura delle due tecnologie, mentre il terzo – Download Speed Experience, lo trovate in basso – in un certo senso tira le somme tenendo conto delle velocità medie e della copertura delle due tecnologie di rete.

La nazione più avanti in termini di pura velocità di navigazione è per distacco l’Arabia Saudita, in cui mediamente si naviga a 412 megabit per secondo; il verdetto è il medesimo anche se si guarda alla differenza tra il valore medio raggiunto in 4G (28,9 Mbps) e quello in 5G che è superiore di oltre 14 volte, e pure alla copertura, che è del 34,4%.

La nazione europea maggiormente attrezzata risulta essere l’Olanda, però lo studio di Opensignal evidenzia che come continente europeo ci sia ancora molto da lavorare. La medesima considerazione riguarda gli USA. Per approfondire i risultati di Opensignal potete consultare questa pagina.