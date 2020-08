In teoria Samsung Galaxy Z Fold2 è stato ufficializzato ad inizio agosto insieme ai Samsung Galaxy Note 20. In pratica invece l’azienda di Seul ha parlato molto poco del nuovo pieghevole, rimandando i discorsi ad una seconda occasione. Ecco spiegato il motivo per cui fioccano le indiscrezioni sul suo conto.

L’ultima ci consegna un video pubblicato su YouTube che ci offre una prospettiva privilegiata in anteprima sul prossimo oggetto del desiderio firmato Samsung. Il titolo inganna perché non si tratta di una vera e propria recensione ma di una sorta di hands on ben realizzato, visto che le singole porzioni del video somigliano parecchio alle clip mostrate dai produttori durante gli eventi di presentazione.

Cambia la forma ma non la sostanza: un contenuto così esplicativo su Samsung Galaxy Z Fold2 non si era mai visto. E peccato che il contenuto sia in cinese, avremmo potuto cogliere l’opinione del “recensore”: magari qualcuno di voi che ha familiarità con la lingua può dirci qualcosa di più nei commenti.

Confermata dal video la modalità Flex, introdotta su Samsung Galaxy Z Flip che permette di utilizzare il pieghevole in una configurazione simile a un notebook, e la possibilità di catturare dei selfie con la fotocamera posteriore sfruttando il display esterno per centrare l’inquadratura.

Immagine di copertina da androidpolice.com