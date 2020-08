Dopo 3 mesi tra gli aggiornamenti, Microsoft ha finalmente aggiornato il suo launcher Android alla versione 6.2 che rende disponibile nella versione stabile le funzionalità aggiunte alla versione 6.0: il supporto per la modalità orizzontale, il nuovo design del feed Microsoft, la possibilità di cambiare sfondo ogni giorno usando quelli forniti da Bing e il miglioramento delle prestazioni.

Microsoft Launcher vuole colmare il divario tra uno smartphone e un PC con Windows 10 e non è il primo launcher a implementare la modalità orizzontale, una feature utile per le persone che vogliono utilizzare le tastiere Bluetooth.

Previous Next Fullscreen

Le modifiche al feed di Microsoft sono più sostanziali e ora offre un nuovo aspetto molto più pulito e organizzato. Le schede sono distribuite uniformemente su uno sfondo sfocato e non vengono più mostrate troppe informazioni su una schermata come l’originale, allineandosi con l’aspetto minimalista del launcher.

Come aggiornare Microsoft Launcher

Questo aggiornamento è apparso per la prima volta nella versioni in anteprima di Microsoft Launcher e ora è disponibile nel Play Store come beta per tutti. Per installare oppure aggiornare il launcher è sufficiente servirsi del badge che trovate a seguire, tuttavia l’ultima build stabile è scaricabile anche da APK Mirror.