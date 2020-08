Dopo aver lanciato LG Velvet negli USA nei giorni scorsi, il produttore sud coreano ha annunciato oggi un nuovo entry level, appartenente alla linea K e destinato, almeno inizialmente, al solo mercato statunitense.

Parliamo di LG K31, smartphone compatto e poco originale, almeno dal punto di vista estetico, con una scheda tecnica completa ma non trascendentale. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone LG.

Caratteristiche che LG K31

Si parte da uno schermo HD+ (720 x 1520 pixel) da 5,7 pollici di tipo FullVision, con notch a goccia nella parte alta. Sotto la scocca, realizzata interamente in plastica, trova posto un chipset MediaTek Helio P22, con CPU octa core a 2 GHz e GPU IMG PowerVR GE8320 a 650 MHz.

Il chipset è affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna, che può essere espansa tramite uno slot per microSD. Completa la connettività, con dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e connettore microUSB per la ricarica della batteria, che ha una capacità di 3.000 mAh.

Il comparto fotografico vede una fotocamera frontale da 5 megapixel(f/2.2) mentre nella parte posteriore è presente, al disopra del lettore di impronte digitali, una doppia fotocamera. Il sensore principale da 13 megapixel(f/1.8) è coadiuvato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 5 megapixel(f/2.2) per foto panoramiche di qualità decente.

Segnaliamo inoltre la presenza di una presa da 3,5 millimetri per le cuffie e, come segnalato in precedenza, di un lettore di impronte digitali posizionato nella cover posteriore.

Design di LG K31

Niente di trascendentale per quanto riguarda il design, ma vista la fascia di prezzo era difficile attendersi di più. Se il posteriore è abbastanza particolare, con la doppia fotocamera posizionata orizzontalmente, una scelta in controtendenza rispetto al mercato, il frontale non può essere considerato altro che anonimo.

Spicca in particolar modo la grossa cornice inferiore, davvero molto pronunciata, mentre il notch nella parte alta non permette allo smartphone di avere linee particolarmente filanti. Compatte, nonostante tutto, le dimensioni, pari a 147,83 x 71,12 x 8,64 millimetri con un peso di appena 146 grammi.

Software di LG K31

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il software: LG K31 utilizza Android 10 con interfaccia personalizzata LG UX 9.1. Sono presenti numerose personalizzazioni software legate alla fotocamera, con la possibilità di scattare un selfie facendo un gesto, scattare selfie automaticamente al riconoscimento di un volto, modalità ritratto, riconoscimento delle scene e molte altre funzioni,

Da segnalare la presenza di un tasto fisico dedicato all’attivazione di Google Assistant e la possibilità di spegnere o accendere lo schermo con un doppio tocco, senza ricorrere al tasto di accensione/sblocco.

Prezzo e disponibilità di LG K31

LG K31 è già disponibile, nella sola colorazione grigia, sul mercato statunitense a 149,99 dollari, equivalenti a circa 135 euro, nel taglio 2032 GB, il solo al momento previsto. Non ci sono al momento indicazioni circa la possibilità che LG K31 venga commercializzato anche in altri mercati internazionali.