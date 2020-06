Team Win Recovery Project, noto come TWRP, rappresenta la soluzione più popolare nel mondo del modding su Android in quanto offre ricchezza di funzionalità e il supporto per una vasta gamma di dispositivi.

Altri quattro device sono appena stati aggiunti all’elenco ufficiale dei dispositivi che hanno ricevuto il supporto TWRP e sono Redmi Note 7, Lenovo K10 Note, Vivo Y51L e Amlogic X96 Max.

Redmi Note 7 è lo smartphone che ufficializza l’indipendenza del brand Redmi da Xiaomi ed è in vendita dalla metà di marzo 2019, Lenovo K10 Note è uno smartphone economico che è stato lanciato a settembre dell’anno scorso, Vivo Y51L è arrivato sul mercato nel 2016 e infine AMLoic X96 Max è un TV Box Android che trasforma la TV tradizionale in una smart TV.

Ecco i link per i nuovi dispositivi supportati da TWRP

A seguire trovate l’elenco dei quattro dispositivi che hanno ottenuto il supporto ufficiale TWRP con il relativo link per raggiungere le rispettive pagine per il download e altre informazioni:

Con l’occasione ricordiamo che TWRP può essere installata anche attraverso l’app ufficiale raggiungibile Play Store di Google tramite il badge sottostante.