A molte persone che utilizzano uno smartphone Android piace l’aspetto di iOS 14 e dei suoi widget, quindi un utente di Reddit ha pensato che valesse la pena ricreare su Android il look degli smartphone Apple.

L’utente di Reddit dontbeaboot è riuscito a ottenere un risultato particolarmente fedele utilizzando il popolare Nova Launcher e l’app KWGT (Kustom Widget Maker) condividendo il frutto del suo lavoro sul sito.

Nova Launcher e KWGT trasformano Android in iOS 14

Per i widget di ricerca di Google, lo sfondo cambia in base alle immagini presenti in una cartella scelta dall’utente in modo da mantenere più pulita la schermata Home facilitando la ricerca di contenuti.

I widget meteo possono alternarsi tra giorno e notte a seconda dell’ora corrente, inoltre, alcuni widget sfruttano alcune delle azioni tattili di Nova Launcher, con la facoltà di modificarli a piacere.

Nova Launcher e KWGT sono due strumenti che mettono a disposizione un ventaglio di impostazioni estremamente completo che consente agli utenti di modificare praticamente qualsiasi cosa sui loro dispositivi Android.

Se volete provare a ricreare il look di iOS 14 sul vostro smartphone Android dovete installare Nova Launcher e l’app KWGT attraverso i badge che trovate a seguire e quindi scaricare i file KWGT necessari disponibili qui. Per eseguire il restyling è necessario possedere un minimo di conoscenze relative al modding su Android.

Nova Launcher

KWGT