Un tempo noto come Arrow Launcher, Microsoft Launcher è di fatto uno dei migliori cinque launcher Android per completezza, dopo nomi più noti come Nova Launcher e Action Launcher.

Dall’inizio di quest’anno Microsoft sta lavorando a una nuova versione del suo launcher basata su un codice riprogettato per offrire nuove funzionalità, come la modalità scura, la modalità orizzontale e miglioramenti delle prestazioni in termini di velocità di caricamento, utilizzo della memoria, uso della batteria e fluidità delle animazioni.

Microsoft Launcher passa alla versione beta

Ora il gigante di Redmond ha iniziato a distribuire agli utenti beta l’app Microsoft Launcher Preview che finora era disponibile come versione alpha del launcher.

Gli utenti della versione beta di Microsoft Launcher possono da oggi sperimentare le nuove funzionalità come le immagini quotidiane di Bing, il supporto per il tema scuro e la modalità panoramica che offre la possibilità di visualizzare i contenuti in orizzontale.

Anche se la nuova versione di Microsoft Launcher non è ancora pronta per il canale stabile, il passaggio alla versione beta è sicuramente un importante passo in avanti verso il launcher che probabilmente accompagnerà lo smartphone dual screen Microsoft Surface Duo.

Per provare le nuove funzionalità di Microsoft Launcher in anteprima è sufficiente iscriversi alla beta qui e successivamente scaricare l’app beta dal Play Store di Google tramite il link che viene fornito nella pagina di iscrizione.

