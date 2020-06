HONOR Play 4 sta rispolverando la tecnologia a infrarossi non ampiamente comune negli smartphone, nonostante il sensore IR sia in grado di controllare alcuni apparecchi come le TV.

Un recente teaser di HONOR Play 4 contiene riferimenti ad alcune caratteristiche chiave del dispositivo che riguardano connettività 5G, la ricarica rapida, la fotocamera e il supporto per il gaming, ma soprattutto il poster contiene un dettaglio che suggerisce che il prossimo smartphone di HONOR sara in grado di misurare la temperatura corporea.

HONOR Play 4 potrà misurare la temperatura corporea

Nell’immagine promozionale del teaser è possibile notare un termometro a infrarossi che ultimamente viene utilizzato spesso per misurare la temperatura di una persona, pertanto possiamo aspettarci che tale funzionalità sarà supportata da HONOR Play 4.

Un recente leak ha rivelato i render ufficiali e alcune caratteristiche di HONOR Play 4, tra le quali un display da ben 6,81 pollici, inoltre, il Product Manager di HONOR Play Wei Xiaolong ha recentemente rivelato alcune caratteristiche chiave del suo prossimo dispositivo, tra le quali il SoC Kirin 990 5G, la fotocamera posteriore quadrupla e il sensore a infrarossi.

Durante questo periodo di pandemia di Coronavirus la funzione per la misurazione della temperatura corporea offerta da HONOR Play 4 5G potrebbe rivelarsi particolarmente utile, in quanto molti locali come centri commerciali e stabilimenti produttivi misureranno la temperatura corporea delle persone per determinare se sono malate.