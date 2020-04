A un paio di giorni di distanza dalla presentazione, HONOR 30 Pro+, e non solo, esce allo scoperto. Si parla di schermi e varianti, persino una con 12 GB di RAM, prezzi compresi, per un modello che per vari dettagli somiglia alla gamma Huawei P40.

I nuovi dettagli emersi di HONOR 30 Pro+ e non solo

Da alcuni codici condivisi da un blogger nonché ex dipendente Foxconn, si evincono dettagli relativi al display della serie HONOR 30, display che, secondo quanto emerso, sarebbero forniti da produttori cinesi differenti: BOE e Visionox, nel dettaglio. In comune, avrebbero tuttavia i 90 Hz di frequenza d’aggiornamento e la tipologia del pannello: OLED.

L’altra indiscrezione cui accennavamo, riguarda invece altre informazioni chiave rilevate da un poster che riguarda il modello più dotato della serie: HONOR 30 Pro+.

Come potete vedere gli accenni riportati riguardano innanzitutto la presenza del chipset montato anche sulla serie Huawei P40, il Kirin 990 5G, Mobile Platform con CPU octa core a 2,86 GHz e con una GPU Mali-G76 MC16.

Seguono le informazioni sulla batteria, da 5.000 mAh e sul display AMOLED, dettagli che vanno ad aggiungersi a quanto si legge del comparto fotografico di HONOR 30 Pro+: un comparto quadruplo con sensore IMX700 da 50 megapixel e un sensore periscopico al corredo.

Lato prezzi, queste le configurazioni presunte per il modello più ricco della serie, perfino con un’inedita configurazione con 12 GB di RAM:

8 – 128 GB a 4.999 Yuan (circa 650 euro)

8 – 256 GB a 5.399 Yuan (circa 700 euro)

12 – 256 GB a 5.799 Yuan (circa 753 euro)

Lecito aspettarsi il solito rincaro nell’eventualità che HONOR 30 Pro+ arrivi anche da noi. Ma per tutti gli altri dettagli, non ci resta che attendere il lancio di dopodomani, 15 aprile.