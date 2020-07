HONOR 30 Lite è ufficiale: il nuovo smartphone 5G di fascia media, che in Cina prende il nome di HONOR 30 Youth Edition, è stato presentato questa mattina insieme al fratello maggiore HONOR X10 Max 5G, con il quale condivide alcuni punti della scheda tecnica (e non le dimensioni, fortunatamente). Scopriamo insieme tutto su HONOR 30 Lite: ecco caratteristiche tecniche, design, funzionalità, immagini, prezzo e data di uscita sul mercato.

Caratteristiche tecniche di HONOR 30 Lite

HONOR 30 Lite condivide alcune caratteristiche tecniche con l’altro smartphone svelato questa mattina, anche se, pur rimanendo un device non proprio compatto, riesce a differenza di quest’ultimo a mantenere dimensioni accettabili: il display è in questo caso un IPS 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), con refresh rate di 90 Hz e frequenza di campionamento di 180 Hz.

A muovere HONOR 30 Lite ci pensa il SoC MediaTek Dimensity 800 5G (MT6873) octa-core, con processo produttivo a 7 nm (4 Cortex A76 a 2,0 GHz e 4 Cortex A55 a 2,0 GHz), aiutato da 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con scheda NM fino a 256 GB). La connettività comprende 5G (SA/ NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou e USB Type-C, ma non manca la porta per il jack audio da 3,5 mm. Il sensore di impronte è integrato nel pulsanti di accensione.

Il comparto fotografico è composto da un totale di quattro fotocamere, tre dietro e una davanti: sul retro prendono posto il sensore principale da 48 MP (apertura f/1.8), il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (120° e apertura f/2.4) e quello macro da 2 MP (apertura f/2.4), mentre frontalmente troviamo il singolo sensore da 16 MP con apertura f/2.0.

La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 22,5 W.

Design di HONOR 30 Lite

HONOR 30 Lite viene lanciato in colorazioni decisamente vivaci, nero a parte: troviamo infatti Midnight Black, Phantom Silver, Summer Rainbow e Green, tutte pensate principalmente per una clientela giovanile. Le dimensioni sono di 160 x 75,32 x 8,35 mm, con un peso di 192 grammi.

La parte frontale è quasi interamente occupata dal display (91,2% di rapporto schermo superficie), con piccolo notch a goccia nella parte superiore e mento leggermente più pronunciato in basso. Sul retro spiccano i particolari riflessi restituiti dalle vivaci colorazioni e il modulo fotografico a contrasto (Midnight Black a parte, ovviamente).

Software e funzioni di HONOR 30 Lite

HONOR 30 Lite arriva sul mercato con Android 10 e la personalizzazione Magic UI 3.1.1 priva dei servizi Google, come ormai siamo abituati a vedere. L’interfaccia si basa di fatto sulla EMUI di Huawei con qualche differenza qua e là, rimanendo comunque distante da quello che è Android stock.

Lo smartphone supporta l’HDR10 e la ricarica rapida fino a 22,5 W, che consente di superare il 50% di batteria in 30 minuti e di arrivare a una ricarica completa entro 90 minuti. Non mancano le funzionalità IA pensate per il comparto fotografico con modalità bellezza, riconoscimento del soggetto e tanto altro.

Immagini di HONOR 30 Lite

Prezzo e uscita di HONOR 30 Lite

HONOR 30 Lite è stato presentato questa mattina nelle quattro colorazioni Midnight Black, Phantom Silver, Summer Rainbow e Green, e sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dall’8 luglio 2020 ai seguenti prezzi:

HONOR 30 Lite 6-64 GB a 1699 yuan (213 euro)

HONOR 30 Lite 6-128 GB a 1899 yuan (238 euro)

HONOR 30 Lite 8-128 GB a 2199 yuan (275 euro)

