Lo scorso 15 aprile la gamma HONOR 30 veniva ufficialmente lanciata in Cina. Questa, caratterizzata dagli smartphone HONOR 30, HONOR 30 Pro e HONOR 30 Pro+, rappresenta il naturale proseguimento della gamma HONOR di fascia alta. In queste ore un inedito rumor ci indica che, molto probabilmente, il colosso cinese avrebbe ancora qualche freccia al suo arco.

HONOR 30 Lite a giugno o luglio

Nello specifico, un leaker su Weibo indica che HONOR potrebbe avere in cantiere il lancio di un altro smartphone afferente alla serie HONOR 30. Questo, secondo le ultime informazioni condivise in rete, potrebbe essere HONOR 30 Lite. Allo stato attuale non si hanno notizie certe sul nome effettivo dello smartphone, ma in molti scommettono che il terminale arriverà sul mercato proprio con quel nome.

Purtroppo mancano all’appello informazioni circa la scheda tecnica prevista e il suo design. Però, guardando al passato, è molto probabile che HONOR 30 Lite sarà basato su un processore Kirin di fascia media e con un display generoso ma evidentemente con caratteristiche inferiori rispetto a quelli presenti sul resto della gamma HONOR 30.

HONOR 30 Lite potrebbe essere presentato nei prossimi mesi, addirittura entro giugno o luglio, ma purtroppo non sono disponibili maggiori dettagli o il prezzo di lancio. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità sul nuovo smartphone HONOR.