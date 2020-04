Se HONOR dovesse agire come lo scorso anno, i successori di HONOR 9X e 9X Pro vedrebbero la luce a luglio. Lo scenario sarebbe compatibile con le voci che circolano ultimamente, secondo le quali l’azienda starebbe lavorando sui progetti HONOR 10X e HONOR 10X Pro con il primo che sarebbe tra gli smartphone 5G più economici sul mercato.

Tuttavia il nome dei due prodotti non sembra così sicuro: sul forum cinese dell’azienda sono state trovate tracce – lo attesterebbe lo screenshot sopra – di una stanza (poi rimossa) su un inedito HONOR X10. In Cina, su Weibo, l’indiscrezione raccoglie consensi tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

L’ipotesi sarebbe sostenuta dal fatto che in questo modo HONOR potrebbe concorrere meglio con i rivali di Redmi che avrebbero in canna uno smartphone dal nome molto simile, e dalla presenza di una pagina d’acquisto per HONOR X10 sul sito jd.com che gode di una buona reputazione. HONOR X10 potrebbe costare in Cina l’equivalente di 200-250 euro.

Nel frattempo, grazie al leaker Evan Blass, è arrivato un render di Huawei Y8s, che se non fosse per la risoluzione modesta potrebbe anche essere spacciato per ufficiale. Lo smartphone economico di Huawei mostra un notch sulla parte frontale di dimensioni tutto sommato contenute ed un gruppo fotocamere sul retro con due sensori, di cui uno da 48 megapixel.