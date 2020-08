Tom and Jerry: Chase è un casual game asimmetrico 1 contro 4 in cui i giocatori possono controllare il gatto Tom oppure il topo Jerry e i suoi compagni.

A seconda della vostra scelta lo scopo del gioco consisterà nel rubare il formaggio a Tom oppure di impedire che ciò accada e catturare gli astuti topi e soprattutto Jerry.

Una singola partita offre fino a 10 minuti di azione frenetica e caos e la possibilità di completare missioni gratuite per guadagnare oro. I personaggi del gioco sono caratterizzati dalle proprie abilità uniche e sulla mappa si possono trovare anche vari oggetti come forchette, cubetti di ghiaccio, cornici per foto e varie bevande speciali da utilizzare con astuzia per cambiare le sorti della battaglia.

Previous Next Fullscreen

Il casual game di NeatEase ricrea fedelmente le animazioni originali del cartoon e propone la stessa colonna sonora, inoltre offre varie modalità di gioco e consente alla squadra di Jerry di giocare utilizzando la chat vocale integrata e di personalizzare i personaggi con vari look.

Tom and Jerry: Chase è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, telefono, microfono, fotocamera, posizione, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

Al momento Tom and Jerry: Chase è disponibile solo in alcuni mercati del sud-est asiatico, ma non è da escludere che possa arrivare anche in Europa. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare la pagina del gioco nel Play Store di Google.

Da non perdere: Che le danze sul Play Store abbiano inizio: più di 70 app e giochi in offerta