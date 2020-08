The Everlasting Regret è un puzzle game basato sull’omonimo poema classico della letteratura cinese che adotta lo stile artistico della dinastia Tang.

Il gameplay prevede di interagire con dei dipinti utilizzando degli inchiostri che hanno un significato unico e che permettono di completare l’opera proposta seguendo i versi della poesia. Selezionando gli inchiostri giusti sarà possibile rivitalizzare, cancellare o creare un legame tra gli elementi dell’illustrazione per far combaciare il dipinto con il verso poetico.

The Everlasting Regret esplora l’antica cultura cinese

Il gioco include anche delle scene segrete che possono essere scoperte casualmente usando l’inchiostro sbagliato e che offrono ai giocatoti la possibilità di sperimentare ulteriori approfondimenti, inoltre sono presenti cenni storici, culturali e letterari relativi alle scene di gioco.

Il casual game del colosso dei videogiochi Tencent Games combina la pittura e la poesia orientale ed è indicato per gli amanti della storia, dell’arte, della letteratura e della cultura di altri paesi, tuttavia il titolo non è tradotto in italiano.

The Everlasting Regret è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.

