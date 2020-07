Orwell è un gioco già pubblicato per PC e iOS in cui dovrete indagare sulla vita digitale dei cittadini sospetti per trovare i responsabili di una serie di attacchi terroristici esaminando informazioni da Internet, comunicazioni personali e file privati attraverso una sinistra piattaforma di sicurezza del governo.

Orwell è un nuovo programma di sicurezza governativo che ha il potere di controllare la presenza online di ogni persona in The Nation e può monitorare tutte le comunicazioni personali e accedere a qualsiasi computer.

Per preservare la privacy dei cittadini, i ricercatori umani esaminano i dati rilevati da Orwell e decidono quali informazioni devono essere trasmesse alle forze di sicurezza e quali devono essere respinte.

Nei panni del primo ricercatore selezionato tra migliaia di candidati, dovrete dimostrare le vostre capacità quando un attacco terroristico colpirà la capitale Bonton, collaborando con le forze di sicurezza per costruire e profilare una rete di potenziali colpevoli.

Orwell è un sinistro simulatore snoop distopico

Il gameplay prevede di invadere le vite private dei sospettati in ogni aspetto delle loro vite scorrendo i post sui social, i profili dei siti di incontri, notizie e blog, ascoltando le comunicazioni via chat, leggendo le e-mail personali, violando i PC per raccogliere file medici e documenti determinando la pertinenza delle informazioni. Ci saranno decisioni difficili da prendere che coinvolgono la privacy, la sicurezza e la dignità umana.

Orwell è disponibile per Android in italiano al prezzo di € 5,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.

