Con un franchising da milioni di copie vendute, MudRunner è un simulatore che offre la possibilità di guidare incredibili veicoli fuoristrada su tutti i tipi terreni esplorando paesaggi straordinari.

Il modello di guida di MudRunner offre un’esperienza fuoristrada definitiva attraverso straordinari paesaggi Siberiani accompagnati soltanto da una mappa e una bussola.

La fisica avanzata del motore di gioco gestisce terreni fangosi, fiumi impetuosi e altri ostacoli che reagiscono in maniera realistica al peso e ai movimenti del veicolo mentre attraversa luoghi selvaggi e incontaminati con un’alternanza dinamica tra notte e giorno.

Il simulatore fuoristrada definitivo arriva su Android

Il gioco include 15 ambienti diversi con 6 mappe da esplorare senza limiti in modalità open world con la possibilità di scegliere quali strade percorrere attraverso terreni accidentati, fiumi, foreste, paludi, montagne e altri luoghi proibitivi.

Il simulatore fuoristrada per Android mette a disposizione 16 incredibili veicoli che spaziano da mezzi leggeri progettati per esplorare i terreni fino a pesanti camion militari, ognuno con le proprie caratteristiche distintive.

MudRunner è disponibile per Android al prezzo di € 7,49 con acquisti in-app opzionali per acquistare DLC aggiuntivi e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

