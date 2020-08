Madden NFL 21 Mobile Football è una simulazione manageriale che offre al giocatore l’opportunità di impersonare un General Manager che ha l’obbiettivo di portare la sua squadra all’attesissimo Super Bowl.

Per raggiungere l’evento che ferma l’America sarà necessario aggiornare continuamente il roster dei giocatori in cui figurano sia le superstar di oggi che le temibili leggende della NFL in modo da creare la propria squadre da sogno.

Madden NFL 21 Mobile introduce una nuova modalità di gioco

Madden NFL 21 Mobile Football offre per la prima volta nella storia della serie la possibilità di creare il proprio avatar personalizzabile e guidarlo attraverso un’accattivante sfida chiamata The Yard: Underground, una nuova modalità di gioco su campo ridotto che propone un’esperienza tutta nuova basata su una trama avvincente che permetterà di entrare nella storia.

Il gioco di football americano offre la possibilità di sfidare gli amici nelle modalità Arena H2H e Overdrive, affrontare i migliori giocatori della NFL e aiutare gli altri con il Co-op Assist.

Madden NFL 21 Mobile Football è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer.