KartRider Rush+ è un gioco di corse in cui gareggiare da soli o con gli amici in multiplayer collezionando personaggi iconici e kart del gioco online che ha riscosso un grande successo.

La modalità storia ruota attorno al franchise di KartRider e offre la possibilità di unirsi a Dao e agli amici per aiutarli a fermare il malvagio capitano pirata Lodumani, inoltre introduce le altre modalità di gioco:

Gara di velocità: permette di guadagnare licenze che sbloccano piste sempre più impegnative facendo affidamento sulle abilità drift per raggiungere il traguardo

Modalità arcade: consente di scegliere tra una selezione di modalità di gioco come Item Race, Infini-Boost o Lucci Runner che aggiungono ulteriore frenesia alle gare

Modalità classificata: offre la possibilità di scalare la classifica e guadagnare rispetto tra gli avversari

Sfida a tempo: permette di gareggiare contro le lancette dell’orologio per diventare il pilota più veloce

Previous Next Fullscreen

Il gioco di corse di NEXON Company permette di gareggiare su oltre 45 tracciati e offre la possibilità di personalizzare lo stile del proprio pilota, potenziare il proprio kart e affrontare le missioni con gli amici.

KartRider Rush+ è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, fotocamera, microfono, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di corse con i kart nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.