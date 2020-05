GRID Autosport è un gioco di corse automobilistiche della fortunata serie di racing game di Codemasters pubblicato per PC e console nel 2014 e su Android a novembre 2019.

Il gioco di corse è ora disponibile per il test multigiocatore online in anteprima e ha lo scopo di aiutare lo sviluppatore a valutare la fattibilità di questa modalità di gioco su Android.

GRID Autosport cerca piloti per testare il multiplayer

La lobby di gara può ospitare da 2 a 12 giocatori reali che potranno misurare le loro abilità contro altri giocatori alla guida di vetture di vario tipo, tuttavia la disciplina di gara cambierà periodicamente.

Ringraziando tutti coloro che parteciperanno al test multiplayer, Feral Interactive suggerisce di cercare altri giocatori nel mondo nei seguenti orari: 08:00 GMT, 11:00 GMT, 14:00 GMT, 17:00 GMT, 20:00 GMT, 22:00 GMT.

Il racing game presenta un gameplay caratterizzato da un mix riuscito di simulazione e guida arcade e da un’ottima qualità grafica e include 100 bolidi e 100 circuiti con auto e tracciati aggiuntivi scaricabili gratuitamente.

GRID Autosport in modalità multigiocatore è disponibile per Android come anteprima gratuita senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file, tuttavia il gioco è fruibile solo su dispositivi sufficientemente performanti, inoltre è richiesto uno spazio di archiviazione di ben 3,9 GB, mentre per l’installazione è necessario Android 9 Pie o versioni successive.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di corse automobilistiche in modalità multiplayer nel Play Store di Google, dove è riportato anche l’elenco dei device supportati.