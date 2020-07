Fun Apart è un’applicazione social che offre la possibilità di giocare online a Uno con amici e familiari tramite una videoconferenza.

L’app permette di giocare facilmente da qualsiasi luogo con un amico o fino a cinque giocatori alla volta trasformando una conference call in una divertente partita a Uno.

E’ possibile trascinare le carte per fare la propria mossa quando è il proprio turno e vedere in qualità HD le reazioni dei partecipanti al gioco.

Fun Apart permette di giocare a Uno in videoconferenza

Per giocare è sufficiente configurare un account, abilitare le impostazioni della fotocamera e della voce e invitare gli amici a partecipare a una sessione di videoconferenza.

E’ necessario scaricare e avviare l’app Uno online per i giochi di gruppo, scegliere Uno online con gli amici e invitare fino a 4 giocatori. Fun Apart presto aggiungerà nuovi giochi di carte gratuiti giocabili in video chat tra cui Spoons, War, Go Fish e altri.

Fun Apart è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, fotocamera, microfono, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

