Forza Street è un gioco di corse arcade già pubblicato per PC che offre la possibilità di collezionare auto da corsa leggendarie, dalle Muscle Car classiche alle sportive moderne fino alle Supercar retrò.

Il racing game pubblicato da Microsoft e sviluppato da Turn 10, autori della serie Forza Motorsport, offre la possibilità di cimentarsi in numerosi eventi, sia nelle divertenti gare veloci da punto a punto che nella modalità storia per scoprire un misterioso complotto.

I controlli di gioco sono particolarmente semplificati e si concentrano sul divertimento, più che sulla simulazione, per supportare un gameplay di tipo arcade dove è cruciale usare col giusto tempismo acceleratore, freno e boost.

Il gioco di corse permette di potenziare il parco macchine in garage con parti speciali che incrementano le prestazioni dei bolidi, inoltre, le action cam trasmettono l’adrenalina della gara mettendo in mostra la grafica in stile cinematografico.

Forza Street è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di corse nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive. Se vi interessano i giochi di corse in stile Ridge Racer di Namco potete dare un’occhiata anche a Street Racing HD.