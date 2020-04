Extreme Golf – 4 Player Battle è un gioco di golf multiplayer per 4 o 8 giocatori che si sfidano per ottenere il punteggio più basso facendo buca con il minor numero di colpi.

Il gioco è orientato in verticale e offre la possibilità di giocare a golf in tutto il mondo su una varietà di campi ben disegnati che includono barriere coralline, boschetti di fiori di ciliegio e tranquille località balneari.

Il gameplay permette di equipaggiare palline e mazze personalizzate che aumentano il controllo, collezionare un’ampia varietà di club stravaganti e ottenere le carte per potenziarli e di personalizzare la propria attrezzatura in base a ciascun campo da golf e alla strategia preferita.

Per effettuare un colpo è sufficiente trascinare indietro la pallina per determinate la potenza e la direzione del tiro e lasciarla andare quando la freccia è al centro del bersaglio per eseguire il colpo perfetto.

Il gioco include campionati e leghe settimanali che offrono la possibilità di partecipare a tornei contro i golfisti di tutto il mondo e guadagnare oro da spendere nel gioco.

Extreme Golf – 4 Player Battle è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco.

Il gioco di golf chiede la autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.