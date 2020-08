AnimA è un action RPG hack’n slash di stampo classico in cui combattere contro le forze del male in un suggestivo ambiente dall’atmosfera dark fantasy.

Il gioco di ruolo di Exilium Games propone un gameplay altamente dinamico che lascia al giocatore la possibilità di personalizzare completamente l’eroe in base al sul suo stile di gioco.

E’ possibile scegliere la propria maestria tra Schermaglia, Tiro con l’arco e Stregoneria e provare una combinazione unica con il sistema multiclasse.

AnimA è un action RPG in stile Diablo

Il sistema di crescita del personaggio permette di assegnare attributi e punti abilità per sbloccare più di 45 capacità uniche, inoltre è possibile potenziare e decorare l’equipaggiamento e trovare più di 200 oggetti di diversa rarità.

I combattimenti contro le creature demoniache sono piuttosto frenetici ed enfatizzati da straordinari effetti speciali e vi accompagneranno negli oltre 40 livelli pieni di segreti da scoprire ed emozionanti scontri contro i boss.

Le 10 differenti difficoltà di gioco offrono un livello di sfida adattabile a qualsiasi tipo di giocatore che può avvalersi di controlli di gioco appositamente progettati per i dispositivi mobili.

AnimA è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare funzionalità extra e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.