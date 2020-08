Delle vicende che quasi un anno fa hanno obbligato Huawei a fare a meno dei servizi Google abbiamo discusso a lungo. La principale conseguenza tangibile della “guerra” tra l’amministrazione Trump ed il governo cinese è la difficoltà ad avere durante la configurazione iniziale su uno smartphone Huawei con HMS quantomeno le app di base, cioè quelle che negli anni si sono affermate al punto da diventare pressoché irrinunciabili.

Il riferimento non può che essere alle app più scaricate come WhatsApp, Facebook o Instagram ed ai servizi più utilizzati al mondo, come ad esempio Gmail. In questo approfondimento vi spiegheremo ciò che è possibile utilizzare sui prodotti Huawei con HMS senza servizi Google, come utilizzare app e servizi più diffusi, e guidarvi nei passaggi meno immediati.

Operazioni preliminari: due dritte

Dopo aver terminato la configurazione iniziale dello smartphone Huawei con Huawei Mobile Services (HMS) arriva il momento di installare le prime applicazioni. Ecco due dritte per risparmiare tempo e fatica.

Dritta numero uno: Phone Clone

Phone Clone è un’applicazione multi piattaforma preinstallata su tutti gli smartphone Huawei che consente di trasferire con il minimo sforzo le app presenti sullo smartphone precedente. Utilizzatela per ottenere in un amen app come WhatsApp, Facebook, Instagram e compagnia: investirete meno tempo nella configurazione iniziale.

Abbiamo realizzato una guida davvero dettagliata sull’utilizzo di Phone Clone: dategli un’occhiata.

Dritta numero due: TrovApp

Aprite AppGallery (l’app store di Huawei equivalente al Play Store di Google), cercate TrovApp e scaricatela.

Si tratta di un’applicazione, gratuita naturalmente, fondamentale per sapere in un passaggio se un’app può essere installata e dove reperirla; un motore di ricerca sviluppato da un italiano, Massimo Marzocco, che oltre ad AppGallery ha tra le fonti app store alternativi come Amazon Appstore o APKPure.

Entrambi gli store possono essere utilizzati tramite delle app gratuite che potete installare con semplicità tramite TrovApp: consigliamo di averle entrambe per scaricare velocemente le vostre app preferite e per mantenerle aggiornate nel tempo.

WhatsApp su Huawei HMS

WhatsApp si può avere su un dispositivo Huawei con HMS? Sì, esiste e non costringe ad alcuna rinuncia rispetto all’app disponibile sul Google Play Store.

Metodo più veloce per ottenere WhatsApp su Huawei HMS

WhatsApp non è ancora presente su AppGallery. Nell’attesa però Huawei ha inserito una sorta di link che rimanda al sito di WhatsApp da cui scaricare il file di installazione, un comunissimo APK dal momento che anche i Huawei senza servizi Google hanno comunque Android alla base.

Per cui basta aprire AppGallery, digitare WhatsApp nella barra di ricerca in alto e toccare Ottieni per scaricare il pacchetto di installazione pubblicato su whatsapp.com/android.

Posso trasferire il backup di WhatsApp dal vecchio smartphone Android?

La risposta è affermativa e vi spieghiamo in sintesi come trasferire il backup di WhatsApp dal vecchio smartphone Android. Anzitutto occorre installare un file manager nel vecchio dispositivo. Tra i tanti disponibili sul Play Store vi consigliamo Files di Google, parecchio intuitivo come Mi File Manager di Xiaomi.

Dopodiché, sempre dal vecchio smartphone Android, bisogna entrare nella memoria interna, nella cartella WhatsApp, poi in Databases e individuare msgstore.db.crypt12. È questo il file che contiene il backup di WhatsApp quindi va trasferito nel nuovo smartphone Huawei, tramite mail o banalmente attraverso il PC.

Attenzione: prima di passare alle fasi successive è fondamentale trasferire la SIM dal vecchio al nuovo smartphone pena il fallimento dell’operazione. Fatto ciò bisogna copiare msgstore.db.crypt12 nella stessa posizione sul telefono Huawei con HMS: se avete già installato WhatsApp è sufficiente seguire lo stesso percorso di sopra e incollare il file in Databases; diversamente bisogna prima creare la cartella WhatsApp nella memoria interna ed al suo interno la cartella Databases in cui andrà inserito msgstore.db.crypt12.

A questo punto siamo ai dettagli: aprite WhatsApp, eseguite la prima configurazione e se avete seguito i passaggi nel modo corretto verrà trovato il backup e vi sarà chiesto se intendete importarlo. Se necessitate di indicazioni più precise sui passaggi da eseguire o specifiche per alcuni modelli di Huawei vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida dettagliata.

Telegram su Huawei HMS

Telegram si può avere su un dispositivo Huawei con HMS? Sì, esiste e non costringe ad alcuna rinuncia rispetto all’app disponibile sul Google Play Store.

Metodo più veloce per ottenere Telegram su Huawei HMS

Niente di più semplice. È sufficiente aprire AppGallery, digitare Telegram nella barra degli indirizzi e procedere con l’installazione.

Facebook su Huawei HMS

Facebook si può avere su un dispositivo Huawei con HMS? Sì, esiste e non costringe ad alcuna rinuncia rispetto all’app disponibile sul Google Play Store.

Metodo più veloce per ottenere Facebook su Huawei HMS

Facebook, come WhatsApp, non è ancora presente su AppGallery. Huawei anche in questo caso ha inserito una sorta di link che rimanda al sito di Facebook da cui scaricare il file di installazione.

Per cui basta aprire AppGallery, digitare Facebook nella barra di ricerca in alto e toccare Ottieni per scaricare il pacchetto di installazione pubblicato su facebook.com/android_upgrade.

Facebook Messenger su Huawei HMS

Facebook Messenger si può avere su un dispositivo Huawei con HMS? Sì, esiste e non costringe ad alcuna rinuncia rispetto all’app disponibile sul Google Play Store.

Metodo più veloce per ottenere Facebook Messenger su Huawei HMS

Facebook Messenger non è ancora presente su AppGallery e purtroppo in questo caso non c’è neppure un link che rimandi al download. Ci viene in aiuto TrovApp, l’applicazione che vi abbiamo consigliato tra le operazioni preliminari.

Aprite TrovApp, digitate Facebook Messenger nella barra di ricerca e scoprirete di avere due opzioni per scaricare l’app: Amazon Appstore oppure APKPure. Nessun consiglio su quale dei due negozi sia migliore: sono equivalenti ed entrambi permettono di scaricare Facebook Messenger gratuitamente.

Instagram su Huawei HMS

Instagram si può avere su un dispositivo Huawei con HMS? Sì, esiste e non costringe ad alcuna rinuncia rispetto all’app disponibile sul Google Play Store.

Tuttavia Instagram non è ancora presente su AppGallery e purtroppo in questo caso non è neppure disponibile un link nello store di Huawei che rimandi al download del file di installazione. AppGallery consiglia di creare una web app che però non consente di godere al meglio di Instagram.

È di gran lunga meglio l’app, quindi vediamo come ottenerla.

Metodo più veloce per ottenere Instagram su Huawei HMS

Dopo aver digitato Instagram nella barra di ricerca, TrovApp consiglia di scaricare il file di installazione dell’app tramite Amazon Appstore. Il resto è intuitivo.

Gmail su Huawei HMS

Eccoci al primo intoppo della nostra guida: l’app di Gmail. Non potendo intrattenere relazioni di carattere commerciale, Huawei e Google, per il provvedimento emanato da Donald Trump, l’app di Gmail, malgrado possa essere scaricata ed installata senza problemi, su un prodotto Huawei privo dei servizi Google perde buona parte delle funzionalità.

Ma se vi interessa solamente gestire il vostro account di posta Gmail e quindi potete fare a meno dell’app allora la soluzione è più che banale. Vediamola.

Metodo più veloce per ottenere Gmail su Huawei HMS

Aprite l’app E-mail preinstallata su tutti i dispositivi Huawei, toccate Gmail e fatevi guidare dall’interfaccia che vi chiederà, naturalmente, di autenticarvi tramite Google. Al termine del processo potrete gestire appieno il vostro account di posta Gmail. Semplice e veloce.

Google Maps su Huawei HMS

Anche l’app di Google Maps accusa le stesse criticità dell’app Gmail: fino al momento in cui gli USA e la Cina non risolveranno le frizioni, Google e Huawei non potranno collaborare e di conseguenza app come Maps non potranno funzionare nel modo corretto.

Ma… se potete fare a meno delle funzionalità legate all’account Google (luoghi salvati, cronologia delle posizioni, ecc.) allora non avrete grosse limitazioni nell’utilizzo dell’app di Google Maps: è possibile infatti scaricare ed utilizzare Maps senza problemi (fatta eccezione per qualche messaggio d’errore qua e là) per cercare un indirizzo, consultare il traffico o farsi guidare da un punto A ad un punto B.

Metodo più veloce per ottenere Google Maps su Huawei HMS

Dopo aver digitato Google Maps nella barra di ricerca, TrovApp consiglia di scaricare il file di installazione dell’app tramite APKPure.

Al primo avvio dell’app ignorate la schermata in cui vi viene proposto di accedere con l’account Google, concedete l’accesso alla posizione del dispositivo ed ignorate, per ragioni intuibili, anche il messaggio che consiglia di installare i Google Play Services per migliorare la posizione.

YouTube su Huawei HMS

Per l’app di YouTube valgono le considerazioni fatte in precedenza su Gmail e Google Maps. Si può installare ad esempio tramite APKPure, ma a differenza di Maps l’app di YouTube si chiude già al primo messaggio d’errore.

Comunque se per l’app di YouTube fosse esistito un compromesso simile a quello visto sopra per Google Maps avremmo dovuto rinunciare a iscrizioni, video preferiti, commenti, ecc. E sarebbe stato un po’ troppo.

Non disperate però: adesso vi spieghiamo come rimediare velocemente per fruire di YouTube su tutti i dispositivi Huawei con HMS.

Metodo più veloce per ottenere YouTube su Huawei HMS

Aprite il browser – di Huawei, ossia quello preinstallato sul dispositivo, oppure tra le numerose alternative consigliamo Microsoft Edge in cui batte lo stesso “cuore” di Google Chrome – , digitare youtube.com nella barra degli indirizzi, autenticatevi e create un’app “virtuale” da tenere sulla schermata home.

Nel caso del browser di Huawei basta toccare la voce Aggiungi a schermata home che appare con un tap sui tre puntini alla destra della barra degli indirizzi, mentre nel caso di Microsoft Edge bisogna toccare i tre puntini in basso e la voce Aggiungi alla schermata.

Questo è il metodo più rapido per consultare YouTube, malgrado non sia certo il più comodo per le regolazioni in meno durante la riproduzione dei video o per la rinuncia alle notifiche push. Ma funziona, e in fondo è l’unica cosa che conta.

Fateci sapere nei commenti se gradite questo genere di guide e quali app vorreste vedere la prossima volta.

