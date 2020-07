Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare cinque delle migliori applicazioni Android da utilizzare su smartphone per questo mese.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno.

Migliori app di luglio 2020 in video

1. Translator

Translator è un’applicazione gratuita sviluppata da Microsoft, semplice da utilizzare e ricca di funzionalità utili pronte all’uso.

Essa ci permette di tradurre frasi o interi paragrafi in qualsiasi lingua, non solo digitando da tastiera ma sfruttando anche la dettatura vocale. Questo significa che se si effettua una conversazione con una persona straniera è possibile tradurre istantaneamente quello che sta dicendo.

La peculiarità di quest’app è avere a bordo un rapido frasario grazie al quale si possono visualizzare alcune delle frasi più frequenti usate in caso di necessità e di tradurle rapidamente in tutte le lingue del mondo: ad esempio per ottenere indicazioni stradali, per fare richiesta di un alloggio, per andare al ristorante, per risolvere casi di emergenza e tante altre situazioni che si possono presentare durante una permanenza all’estero o in situazioni particolari.

Translator la consigliamo a chi non è avvezzo di lingue straniere ma che all’occorrenza non vuol farsi trovare impreparato o rischiare di non essere compreso. Grazie ad essa nel parlare con persone straniere si avrà meno timore!

2. Vita

Non a caso questa applicazione si chiama Vita: il suo obiettivo è creare video accattivanti che potremo rivedere in futuro in ricordo di quella particolare giornata passata.

Solitamente si utilizzano le storie su Instagram per creare questi contenuti ma grazie a Vita potremmo usufruire di qualche funzione in più per rendere la storia Instagram più coinvolgente. In sostanza è un’applicazione di editing di video registrati attraverso lo smartphone. E’ molto facile da utilizzare e le varie funzioni sono ben visibili e intuitive per un montaggio senza intoppi.

Se non si è esperti di editing video si possono utilizzare dei template per sfruttare degli effetti predefiniti da inserire nei video che si vogliono creare; dopo aver applicato gli ultimi ritocchi si potrà allora proseguire con l’esportazione del file definitivo.

Tuttavia se doveste decidere di passare alla versione a pagamento vi verranno messe a disposizione tutte le funzionalità nascoste dell’app, utili per creare contenuti più elaborati come: intro per video su YouTube, vlog, video Tik Tok e molto altro.

3. ColoRs

Quante volte ci è capitato di voler cambiare immagine di sfondo dello smartphone senza però avere un’idea precisa e decisa di quale wallpaper scegliere… a questo riguardo ci viene in aiuto Colors che permette di avere la maggior parte dei colori in tinta unita come sfondo.

L’aspetto interessante è che non dobbiamo preoccuparci di andare alla ricerca di una foto o di un colore tinta unita dalla galleria del telefono per poter cambiare sfondo, dal momento che con Colors basterà effettuare un doppio tap sullo schermo affinché ciò accada.

Abbiamo pensato a questa applicazione per le persone minimaliste e non disposte a cambiare sfondo del telefono con troppi passaggi.

4. Smash: file transfer

Smash è una delle migliori applicazioni gratuite che vi proponiamo in questa selezione. Ci permette di trasferire file, foto, video, documenti senza limiti di dimensioni o formati tramite internet. Può essere l’ideale per poter condividere contenuti multimediali di grandi dimensioni.

Il principio di funzionamento è molto semplice: occorre entrare all’interno dell’applicazione e scegliere i file da condividere. Dopodiché Smash creerà un link di condivisione e tramite esso tutte le persone che vogliono ricevere il materiale avranno la possibilità di scaricare il contenuto dall’URL generato senza perdita di dettaglio.

L’app è disponibile gratuitamente dal Play Store come anche tutte le applicazioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza.



5. Acture

La quinta ed ultima applicazione presente nella nostra selezione di luglio 2020 è Acture. Al contrario delle altre app viste finora non dispone di particolari feature, piuttosto ci aiuta a trovare una reale e valida motivazione per la quale sbloccare e usare il telefono.

Lo smartphone è tra gli strumenti più utilizzati quotidianamente da un vasto numero di persone e Acture può aiutare a “disintossicarsi” un po’, invitandoci ad utilizzare il telefono solo quando ne abbiamo realmente bisogno facendo apparire un messaggio popup ad ogni sblocco dello smartphone.

L’aspetto interessante è che dopo un certo periodo di tempo d’utilizzo del telefono, Acture effettua un’analisi dei dati per poi mostrarci il rendimento specifico e aiutarci a capire come poter migliorare nel periodo successivo.

In conclusione

Queste erano le nostre cinque migliori applicazioni per il mese di luglio 2020. Diteci la vostra esperienza nel box commenti: se le conoscevate già o come vi trovate. Se vi siete persi i video/articoli precedenti della rubrica vi invitiamo a recuperarli a questo link per poter scovare ulteriori app utili meritevoli di essere scaricate sul vostro smartphone.