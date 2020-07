X-STORY è un’applicazione di editing video sviluppata per i dispositivi mobili da outdoor CROSSCALL che permette di creare rapidamente un filmato delle vostre avventure.

L’app offre la possibilità di ritagliare con precisione i momenti migliori da ciascuno dei vostri video e duplicarli con un solo tocco, variare le angolazioni, riorganizzare le sequenze, rallentarle o accelerarle per ottenere un filmato unico caratterizzato da qualità e dinamismo.

X-STORY cattura i momenti migliori delle avventure outdoor

L’applicazione per il video editing X-STORY mette a disposizione 10 brani preselezionati da CROSSCALL, con la possibilità di importare audio direttamente dalla vostra biblioteca musicale, inoltre, durante l’esportazione è possibile continuare a utilizzare liberamente il dispositivo.

X-STORY permette di creare una raccolta con i vostri momenti migliori delle vostre avventure e quelli trascorsi con la famiglia o gli amici con i quali è possibile condividere i filmati.

CROSSCALL è un marchio francese produttore di tecnologia mobile specifica per l’outdoor, come lo smartphone CROSSCALL ACTION X-3, un dispositivo impermeabile, resistente e dotato di una generosa batteria: l’ideale per le avventure, anche quelle di tutti i giorni.

X-STORY è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali. A seguire trovate il trailer e il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

