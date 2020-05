Weather è un’applicazione che fornisce previsioni meteorologiche orarie dettagliate e offre un’anteprima sul tempo previsto per i prossimi 10 giorni nella posizione rilevata o in qualsiasi altra località.

L’app mostra numerosi dettagli meteo come la temperatura attuale e percepita, pressione atmosferica e probabilità di precipitazioni, la distanza di visibilità, velocità e direzione del vento, percentuale di umidità e nuvolosità, indice UV, punto di rugiada, orari di alba e tramonto.

Weather fornisce mappe animate, avvisi e allerte meteo

L’applicazione fornisce avvisi in tempo reale per condizioni meteo avverse come tempeste e forti piogge e mette a disposizione le mappe del meteo accompagnate da animazioni dal vivo, inoltre mostra il meteo sulla barra di stato e offre vari stili di widget.

Nelle impostazioni è possibile personalizzare lo stile delle notifiche e del widget, attivare o meno le notifiche e le allerte meteo e scegliere le varie unità di misura.

Weather è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

