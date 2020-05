Viamaker è un’applicazione per realizzare video accattivanti con la possibilità di modificarli, aggiungere musica, adesivi, testo, filtri avanzati, effetti di bellezza e molto altro.

L’app per realizzare videoclip è pubblicata da ByteDance, nota per la popolarissima app TikTok, e mette a disposizione un editor video all-in-one ideale per pubblicare clip sulla famosa piattaforma.

L’editor offre la possibilità di tagliare, invertire e modificare la velocità dei filmati, partendo da un video o da una foto presenti nella galleria dello smartphone, oppure scegliendo uno dei template disponibili in-app.

Previous Next Fullscreen

Tra le numerose funzionalità c’è la possibilità di estrarre l’audio da un video per utilizzarlo in un progetto, creare effetti PiP, regolare i parametri base come luminosità, contrasto, saturazione, aggiungere vari tipi di transizioni e registrare audio direttamente nel video tramite il microfono, tuttavia l’app non permette di condividere direttamente il progetto, inoltre non è stata ancora tradotta in italiano.

Viamaker è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a microfono, fotocamera, cronologia app e dispositivo, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagine dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.