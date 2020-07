Tannico Express è un’applicazione che consegna a Milano i migliori vini e stuzzichini gourmet per organizzare in poco tempo un aperitivo perfetto.

L’app è in pratica un’enoteca online sempre aperta che offre la più ampia e accurata selezione di vini con un catalogo di 300 etichette scelte accuratamente dai Wine Expert di Tannico tra grandi vini rossi, bianchi, rosé, bollicine, vini naturali, bottiglie rare e distillati, con consegna entro un’ora dall’ordine a temperatura di servizio, pronte per essere stappate anche subito.

Tannico Express organizza un aperitivo perfetto in un’ora

L’offerta di Tannico Express include anche piatti da stuzzicare, pasta fresca, piatti cucinati dalla Chef di Tannico e proposte veloci da cucinare per non sbagliare l’abbinamento con il vino ordinato, inoltre è possibile ordinare anche un vino prestigioso o di un’annata particolare che verrà consegnato a domicilio in perfette condizioni e senza rischi di ossidazione in piccole bottiglie spillate con il Coravin e confezionate al momento.

Tannico Express è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

