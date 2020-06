Tangi Quick Videos è un’applicazione lanciata inizialmente su Web e iOS dedicata alla condivisione di video social incentrati sul fai-da-te e creata da Area 120, il laboratorio per ai prodotti sperimentali di Google.

Come Pinterest, l’app ha lo scopo di ispirare gli utenti a sperimentare nuove idee creative come la pittura, la cucina, la moda, la bellezza e condividere le proprie abilità artistiche, ma attraverso dei brevi video accelerati della durata non superiore a 60 secondi che spiegano come padroneggiare determinate abilità o dare vita a un’idea.

Tangi ispira il fai-da-te in meno di un minuto

Tangi mira ad aiutare le persone ad imparare dei concetti o trucchi in modo più rapido di quanto sia possibile tramite testo e immagini attraverso brevi video della comunità di creativi.

Tramite il pulsante “Provalo” disponibile all’interno dei video è possibile condividere la propria opinione sui vari progetti e idee con la community caricando foto della propria esperienza ottenuta dal video, inoltre non manca la possibilità di interagire con altri membri della comunità tramite commenti e like e di seguire gli utenti ed essere seguiti.

All’interno dell’app è presente lo strumento di ricerca, tuttavia è possibile filtrare i video per categoria, o semplicemente scorrere la schermata principale fino a quando si trova qualcosa che stuzzica il proprio interesse.

Tangi Quick Videos è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, fotocamera, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google, oppure potete scaricare il relativo APK disponibile qui. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

