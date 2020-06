Sonos è l’applicazione ufficiale che permette ottimizzare l’esperienza di ascolto con i dispositivi di questo brand per ottenere un suono ancora più brillante e una maggiore sicurezza.

Sonos è l’esclusivo sound system wireless che offre la possibilità di personalizzare il sistema audio domestico connesso tramite Wi-Fi e di riprodurre qualsiasi brano, podcast, audiolibro o stazione radio in qualunque stanza, con la possibilità di regolare il volume, raggruppare i prodotti per ascoltare lo stesso contenuto contemporaneamente oppure riprodurre qualcosa di diverso in ogni stanza.

L’app migliora l’esperienza di ascolto di film e videogiochi e consente di collegare i servizi di streaming preferiti e gli assistenti vocali, inoltre permette di accedere in esclusiva a Sonos Radio per ascoltare 60.000 stazioni gratuite sul proprio sistema, oltre alla programmazione originale proposta da Sonos.

Previous Next Fullscreen

Attivando il miglioramento del parlato sulle soundbar Sonos è possibile accentuare le frequenze associate alla voce, mentre la funzionalità Night Sound riduce gli effetti sonori ad alto volume per non disturbare i vicini.

Infine, è possibile salvare i preferiti nella sezione Il mio Sonos per accedere alla musica più velocemente, impostare la sveglia associandola alla propria stazione radio o playlist preferita, filtrare i contenuti espliciti e molto altro.

Sonos è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori speaker Bluetooth di Giugno 2020: ecco i nostri consigli