SiamoAperti.info è un’applicazione disponibile anche sul Web che ha l’obiettivo di mettere in contatto gli utenti con le varie attività aperte in questo periodo di emergenza socio-sanitaria, in modo che possano trovare tutti negozi operativi o che consegnano a domicilio nella loro zona.

Inizialmente l’applicazione chiede di inserire la provincia e il comune di riferimento per velocizzare le ricerche, dopodiché l’utente verrà indirizzato alla schermata principale che include lo strumento per la ricerca avanzata e la ricerca rapida per categoria.

Previous Next Fullscreen

La ricerca per categoria offre la possibilità di cercare subito i negozi aperti di alimentari, abbigliamento, farmacie, gastronomie, panifici, tabaccherie, lavasecco, edicole, distributori di carburante e molte altre attività che vengono elencate tramite delle schede che le descrivono esaurientemente, con informazioni sugli orari di apertura, indirizzo, contatti, metodi di pagamento e soprattutto i luoghi in cui viene effettuata la consegna a domicilio quando prevista.

Il team di sviluppo si propone di raccogliere velocemente più aziende possibili, offrendo a chiunque la possibilità di aggiungere gratuitamente le attività aperte o che garantiscono un servizio a domicilio nel proprio territorio.

SiamoAperti.info è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.