Pixel UI è un’applicazione che mette a disposizione un pacchetto di widget in stile Google Pixel utilizzabili con l’app KWGT Pro.

Molti widget inclusi nel pacchetto sono caratterizzati da diversi elementi a comparsa/scomparsa attivabili tramite appositi tasti, il che li rende interattivi e completi, con la possibilità di passare dalla versione chiara a quella scura e viceversa.

I widget sono presentati attraverso un mosaico la cui griglia può essere impostata in due o tre colonne tramite l’apposito pulsante in alto a destra alla sinistra del pulsate delle impostazioni, dove è possibile valutare l’app e nasconderla dal launcher.

L’applicazione offre inoltre la possibilità di utilizzare i widget a tutto schermo eliminando la dock, la barra delle notifiche e l’indicatore delle pagine tramite le impostazioni del launcher e regolando le dimensioni del widget.

Per utilizzare Pixel UI è necessario che l’app KWGT sia installata sul dispositivo con la licenza Pro attiva e alcune opzioni dei widget potrebbero non funzionare se è attivata l’ottimizzazione della batteria sull’app KWGT Pro, inoltre alcune impostazioni di Kustom Widget Maker potrebbero incidere sulle prestazioni dei widget, pertanto è consigliato accedere al menu impostazioni di KWGT e configurare a dovere tutte le sezioni.

Pixel UI è disponibile per Android al prezzo di € 1,09 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.