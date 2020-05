One UI Icon Pack è un’applicazione che permette di applicare l’aspetto dell’interfaccia One UI di Samsung sugli smartphone di altri produttori.

L’app include oltre 12.600 icone in stile Samsung One UI con un design piatto e oltre 100 sfondi stock del produttore sudcoreano.

Le icone sono navigabili per categorie e per ordine alfabetico, è possibile cercarle per nome e visualizzarne l’anteprima e richiedere quelle mancanti tramite lo strumento di richiesta icone integrato nell’applicazione.

Nelle impostazioni è possibile scegliere il tema dell’app (chiaro, scuro, di sistema) abilitare il tema AMOLED, colorare la barra di navigazione, abilitare le animazioni, le anteprime in alta risoluzione e la ricezione delle notifiche, scalare le immagini in modo che si adattino alla risoluzione del dispositivo mobile ed eliminare i dati dell’app e la cache.

Il pacchetto di icone supporta numerosi launcher tra i quali Nova, Action, ADW, Apex, Atom, Aviate, Epic, Go, Holo HD, Inspire, KK, L, Lucid, Yandex e molti altri.

One UI Icon Pack è disponibile per Android al prezzo di € 0,59 con acquisti in-app opzionali per eventuali donazioni allo sviluppatore e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’icon pack nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.