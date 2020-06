MicroToggles è un’app clone del codice open source di Powertoggles che offre la possibilità di avere nella schermata home dei widget con gli interruttori per attivare e disattivare le impostazioni rapide del dispositivo.

Google ha introdotto i toggle delle impostazioni rapide per consentire agli utenti di attivare e disattivare al volo determinate impostazioni sui propri dispositivi come Wi-Fi, torcia, GPS, tethering, modalità aereo ecc., tuttavia è ancora necessario abbassare l’area di notifica per scoprire i toggle preferiti o tutti.

MicroToggles mette a disposizione gli interruttori in qualsiasi schermata dello smartphone attraverso dei widget che consentono di attivare e disattivare rapidamente oltre 30 toggle che includono anche quelli per utenti esperti come il debug USB wireless, le informazioni sulla batteria e modificare la dimensione dei font.

Lo strumento permette di personalizzare lo stile del widget, i colori dei pulsanti, lo sfondo e i divisori, la posizione del widget e organizzarli in cartelle. Per aggiungere un widget basta cercare MicroToggles nella schermata dei widget e trascinare l’anteprima su una zona libera della schermata dello smartphone.

MicroToggles è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug, inoltre è richiesto il Root del dispositivo per la maggior parte dei toggle.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a contatti, posizione, telefono, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. La versione Android necessaria per l’installazione varia in base al dispositivo.

