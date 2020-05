Con il rilascio di Android 5.0 Lollipop, la possibilità di mostrare determinati widget nella schermata di blocco è stata rimossa, limitando i widget solo alla schermata principale. Alcuni produttori hanno provveduto a supportare la funzionalità, ma limitatamente ai loro widget.

L’app open source Lockscreen Widgets riporta in vita questa funzionalità di un tempo aggiungendo alcune funzionalità extra, senza bisogno di root e nemmeno di strumenti come ADB.

Lockscreen Widgets riporta i widget nella lockscreen

I widget della schermata di blocco vengono visualizzati come dei frame che possono essere aggiunti toccando il pulsante “+” nel riquadro, con la possibilità di ridimensionarli, spostarli e rimuoverli toccando il riquadro con due dita.

Ogni widget che si aggiunge ha la sua pagina ed è possibile aggiungere qualsiasi widget della schermata principale anche nella schermata di blocco, inoltre, nella pagina delle impostazioni sono presenti alcune opzioni che permettono di personalizzarli, come rendere opaco lo sfondo della cornice e nasconderli quando ci sono notifiche visualizzate nella schermata di blocco.

Lockscreen Widgets è disponibile per Android al prezzo di € 1,69 senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.