KWGT (Kustom Widget Maker) è una delle applicazioni più famose dedicate a chi vuole create dei widget personalizzati per il proprio smartphone con la possibilità di inserire testi con forme, effetti, colori e dimensioni diversi, forme geometriche, barre di progresso, azione da completare premendo determinate porzioni del widget, inoltre offre una programmazione complessa con funzioni, controlli condizionali e variabili globali.

Liùk for KWGT propone 52 widget fullscreen per KWGT PRO caratterizzati da un look Material Design ed elencati in una semplice interfaccia a mosaico che permette di visualizzarli su due o tre colonne.

Prima di applicare questi widget è necessario installare anche un launcher personalizzato come ad esempio Nova Launcher (consigliato) e installare l’app KWGT e la relativa chiave per attivare la versione PRO.

Come installare i widget Liùk for KWGT

Per applicare i widget Liùk for KWGT è sufficiente una pressione prolungata sulla schermata home e toccare su Widget, selezionare Widget KWGT, toccare il widget e scegliere Liùk e infine selezionare il widget preferito.

Liùk for KWGT è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.