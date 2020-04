Image Warp è un’applicazione di fotoritocco che permette di inclinare, ridimensionare, distorcere, ruotare e cambiare la prospettiva di immagini e foto anche in specifiche sezioni.

In pratica lo strumento consente di suddividere l’immagine o la foto in una griglia i cui punti possono essere impostati manualmente per soddisfare le esigenze del progetto.

Una volta applicati i punti di controllo della griglia è possibile modificare inclinazione, scala, rotazione, prospettiva delle varie porzioni dell’immagine o foto e salvare il file completo (PNG) e ritagliato (JPG) con risoluzione fino a 16 MP (4096×4096).

L’app di fotoritocco legge la rotazione dell’immagine EXIF e offre la possibilità di caricare immagini dall’interno dell’app o direttamente dalla galleria, definire un rettangolo inscritto più grande con ritaglio automatico, aumentare e diminuire lo zoom e riprendere l’ultimo stato all’avvio dell’app.

Infine, è possibile toccare due volte per ripristinare lo zoom dell’immagine e premere a lungo il pulsante Annulla per ripristinare la griglia. L’interfaccia dell’app si adatta a smartphone e tablet e può essere utilizzata in verticale e in orizzontale.

Image Warp è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

