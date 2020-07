Football Pro è un’applicazione che fornisce le ultime notizie sul calcio, i risultati in diretta, momenti salienti, video, classifiche, trasferimenti e altro per i principali campionati di calcio europei.

L’app mostra gli aggiornamenti sulle competizioni, calendario, commenti e statistiche delle partite, podcast e altro da più fonti con la possibilità di seguire quelle preferite, il tutto in un’interfaccia utente semplice e chiara.

Lo strumento fornisce le ultime notizie sul calcio in tutto il mondo, con la facoltà di ottenere news e aggiornamenti su squadre come Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Liverpool, Inter, Milan, Juventus e sui campioni come Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe, ecc.

Football Pro permette di seguire il calcio a 360 gradi

Football Pro offre le ultime notizie sui trasferimenti e le voci ufficiali su MLS e le prime 5 leghe d’Europa: Serie A, Premier League, Champions League, La Liga e Bundesliga, tuttavia l’app fornisce notizie, aggiornamenti, risultati in diretta, classifiche, statistiche e altro su tutte le partite di calcio di tutte le leghe e le competizioni, inclusa la Champions League (UCL). Le statistiche includono anche i profili dei giocatori e i dati delle loro prestazioni.

L’applicazione mette a disposizione la modalità scura e consente di salvare le notizie o gli articoli nei preferiti per leggerli in un secondo momento, inoltre permette di ricevere notifiche con le ultime news sul calcio, gli aggiornamenti delle partite, i punteggi e altro.

Football Pro è disponibile per Android al prezzo di € 1,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google.

